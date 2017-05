Chemnitz: Unbekannte brechen in Keller ein

erschienen am 24.05.2017



Chemnitz. Erneut sind Unbekannte in Chemnitz in mehrere Keller eingebrochen. Die Täter brachen am Dienstagmittag zehn Keller eines Mehrfamilienhauses an der Brückenstraße im Stadtzentrum auf. Auch im Yorkgebiet waren mehrere Keller an der Fürstenstraße betroffen.

Was die Unbekannten erbeuteten und welchen Schaden sie hinterließen, ist noch nicht bekannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. (fp)