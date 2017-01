Chemnitz: Unbekannter belästigt junge Frau - Zeugen gesucht

erschienen am 30.01.2017



Chemnitz. Eine 17-Jährige ist am Freitagnachmittag im Bereich der Paul-Jäkel-Straße/Altendorfer Straße in Chemnitz von einem Unbekannten angesprochen und festgehalten worden. Den Angaben zufolge versuchte der Mann, die Jugendliche zu küssen.

Laut Polizei ging eine andere Frau, die aus Richtung einer Garagenanlage kam, dazwischen und forderte den Unbekannten auf, das Mädchen loszulassen. Anschließend begleitete sie die 17-Jährige nach Hause.

Der Täter soll 1,70 Meter groß, schlank, etwa 35 Jahre alt und südländischen Typs sein. Er hat schwarze, gewellte Haare und trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze und Pelz. Die Polizei sucht weitere Zeugen, Telefon 0371 387-495808. (fp)