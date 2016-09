Chemnitz: Unfall auf B 174 - Nissan Ã¼berschlÃ¤gt sich

Chemnitz: Unfall auf B 174 - Nissan überschlägt sich

erschienen am 27.09.2016



Chemnitz. Am Dienstagmorgen hat sich auf der B 174 in Chemnitz zwischen Wartburgstraße und Andreasstraße ein Unfall ereignet. Ein 22-jähriger Nissan-Fahrer war stadtauswärts unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei das Auto mit einem parkenden BMW kollidierte, teilte die Polizei mit. Der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weil Bergungsarbeiten nötig waren, wurde die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Vermutlich bildete sich aufgrund des Unfalls ein Stau stadteinwärts auf der Zschopauer Straße. Inzwischen ist die Fahrbahn aber wieder frei. (fp)