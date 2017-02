Chemnitz: Verletzte nach Auseinandersetzung vor Imbiss

erschienen am 01.02.2017



Chemnitz. Vor einem Imbiss an der Brückenstraße in Chemnitz ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 18-jähriger Iraker mit dem Imbiss-Personal aneinandergeraten. Er verletzte den Angaben zufolge einen 22-jährigen Mitarbeiter sowie einen 33-jährigen Gast und flüchtete dann zu Fuß.

Etwa 15 Minuten später konnte der Tatverdächtige mit Verletzungen am Hauptbahnhof gestellt werden. Sowohl er als auch der 22-jährige Syrer wurden von Rettungskräften zur Behandlung in Kliniken gebracht. Der 33-jährige Deutsche konnte ambulant versorgt werden. Im Einsatz war auch ein Fährtensuchhund. Weder zur Art der Verletzungen noch zum Tathergang konnte die Polizei nähere Angaben machen. Die Ermittlungen laufen, heißt es. (fp)