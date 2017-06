Chemnitz: Verletzter bei Unfall am Stadthallenpark

erschienen am 15.06.2017



Chemnitz. Bei einem Unfall am Chemnitzer Stadthallenpark ist am Donnerstagabend ersten Angaben der Polizei zufolge mindestens eine Person verletzt worden. Gegen 18 Uhr kollidierten auf der Straße der Nationen/Brückenstraße ein Auto und ein Moped. Dabei wurde der Mopedfahrer verletzt. Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. (fp)