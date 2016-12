Chemnitz: Vermisste 14-Jährige wieder da

erschienen am 29.12.2016



Chemnitz. Chemnitz. Die vermisste 14-Jährige ist wieder aufgetaucht. Sie ist wohlbehalten wieder daheim, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jugendliche war seit Dienstagabend in Chemnitz vermisst gewesen. (fp)