Chemnitz: Versorger Eins erhöht den Strompreis

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Für Kunden des Chemnitzer Versorgers Eins wird der Strom ab Januar 2017 teurer. So erhöht sich im Grundversorgungs-Tarif der Preis pro Kilowattstunde um 0,6 Cent, während der Grundpreis je Haushalt um 2,57 Euro im Jahr sinkt. In der Summe steigt damit laut Eins die Belastung für eine drei- bis vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden um rund einen Euro monatlich.

Grund der Erhöhung sind nach Angaben des Versorgers die weiter gestiegen Umlage für Erneuerbare Energien und erhöhte Netzentgelte. Der gesunkene Einkaufspreis für Strom werde dagegen von Eins an die Kunden weitergegeben. (mib)