Chemnitz: Wie die Suche nach einem Kitaplatz läuft

Welche Mädchen und Jungen Priorität haben, wann sie angemeldet werden müssen und welche Rolle ein Arbeitsvertrag der Eltern spielt

erschienen am 23.01.2017



Nach dem Bericht über eine spanische Familie, die keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder fand, weil ihr Antrag verloren gegangen war, erhielt "Freie Presse" mehrere Zuschriften von Lesern, die auch über Probleme klagen und Zweifel an der Vergabepraxis haben. "Freie Presse" beantwortet darum die wichtigsten Fragen rund um die Suche nach einem Kitaplatz.

Wie beantragt man einen Platz für die Kinderbetreuung?

Die Eltern können sich online im Kita-Portal der Stadt anmelden. Dort geben sie fünf Wunsch-Einrichtungen an. Genauso gut können sie den Antrag im Amt für Jugend und Familie, Abteilung Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege stellen. Auch dort können sie fünf Prioritäten angeben. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Kitas persönlich aufzusuchen. Die Leiter stellen dann gemeinsam mit den Eltern einen Antrag, auch über das Kita-Portal. Das geht allerdings nur für jede Einrichtung einzeln. Wollen die Eltern also auf der Warteliste bei fünf Einrichtungen stehen, müssen sie diese auch aufsuchen.

Welcher Weg ist der Beste?

Anette Stolp, Leiterin der Abteilung Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, empfiehlt den persönlichen Kontakt. Nur so könnten sich die Eltern sich auch ein Bild von den Einrichtungen machen.

Was passiert weiter mit dem Antrag?

Die Wunscheinrichtungen erhalten eine E-Mail. Die Leiter melden dann entweder den Eltern zurück, dass sie keinen Platz haben oder dass sie das Kind auf die Warteliste nehmen können. Ein Kind kann also leicht auf der Warteliste mehrerer Kitas stehen. Erhalten die Eltern eine Zusage einer Kita, die nicht auf Platz Eins ihrer Wunschliste steht, können sie mit der Entscheidung so lange warten, bis auch der Favorit geantwortet hat. Mit der Zusage wird das Kind von den Wartelisten anderer Einrichtungen gestrichen.

Wer entscheidet am Ende?

Das liegt in der Verantwortung der Kita-Leiter. Sie entscheiden, wen sie aufnehmen können. Das, so versichert Stolp, jedoch nicht nach Gutdünken, sondern nach festen Kriterien. Priorität haben demnach Geschwisterkinder und Kinder, die bisher von Tagesmüttern betreut wurden. Letztere dürfen sich nur um Kinder bis zum dritten Lebensjahr kümmern. Weiterhin werden sogenannte Integrationskinder bevorzugt. Sie leiden unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Eine vierte Priorität haben Kinder, die das Jugendamt als gefährdet einstuft, weil sie unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. Die fünfte Prioritätsstufe betrifft Belegungsplätze von Unternehmen, die sich an der Finanzierung der Einrichtung beteiligen. Danach kommen alle weiteren Kinder. Für diese ist das Vergabekriterium das Datum der Antragstellung. "Da gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst", so Stolp.

Spielt es eine Rolle, ob die Eltern arbeiten?

Ja. Eltern, die arbeiten gehen wollen, soll das ermöglicht werden. Es werden aber auch zahlreiche Kinder betreut, deren Eltern nicht arbeiten.

Werden Flüchtlinge bevorzugt?

Nein. "Flüchtlinge sind komplett gleichgestellt", sagt Stolp. Im Gegenteil wiege bei der Vergabe eine Arbeitsstelle schwerer als der Flüchtlingsstatus.

Wie lange warten Eltern im Durchschnitt auf einen Platz?

Die Wartezeit beträgt rund ein halbes Jahr, manchmal sei die Bearbeitung aber auch schneller erledigt. Bis Februar sind die Kitaleiter der kommunalen Einrichtungen angehalten, die Plätze, die ab August frei sind, zu vergeben. Da nicht alle neuen Kinder gleichzeitig kommen können, gibt es gestaffelte Eingewöhnungszeiten. Bis Jahresende sollten dann alle Kinder die Eingewöhnung abgeschlossen haben. Wer am Jahresanfang einen Platz sucht, hat es schwerer. "Zehn bis 20 Prozent der Eltern bekommen keinen Platz in der Wunscheinrichtung", so Stolp, "das Gros bekommt aber einen Platz im Stadtteil." Das Problem, dass Eltern gar keinen Platz finden, gebe es nicht. Bisher habe auch noch niemand die Stadt wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz verklagt. Die Stadt erfüllt ihre Pflicht, wenn sie einen Platz anbietet, auch wenn er weit weg vom Wohnort ist.

Was kann man tun, wenn von allen fünf Wunscheinrichtungen eine Absage kommt?

Im Amt anrufen. Dann kümmern sich zwei Mitarbeiterinnen und vermitteln zentral einen Platz.