Chemnitz: ZweijÃ¤hriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Chemnitz: Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Eine Zweijährige ist am Montagvormittag in Chemnitz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte war das Kind gegen 9.30 Uhr auf die Kreuzung Fürstenstraße/Yorckstraße gerannt und von einem Renault erfasst worden.

Auch eine 22-jährige Frau, die in Begleitung des Kindes war, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Sie erlitt den Angaben zufolge einen Schock. (fp)