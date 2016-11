Chemnitz in heller Vorfreude

Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Markt und Sternenaktion auf dem Theaterplatz - am Samstagabend stellte sich die Stadt schon mal kurz auf den Advent ein. Gegen die Kälte half dabei ein bewährtes Mittel.

Von Uwe Rechtenbach

erschienen am 14.11.2016



Mit 600 Kerzen ist am Samstag der Theaterplatz beleuchtet worden. Aufgestellt in der Form des Caritas-Zeichens, einem Flammenkreuz, gehörten die Lichter zur deutschlandweiten Aktion "Eine Million Sterne", die es gleichzeitig in über 70 Städten des Landes gab. Besucher der Veranstaltung, bei der für in Marokko lebende unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Spenden gesammelt wurden, konnten dann auch weitere Lichter hinzustellen. Feierlich ging es später noch beim Festgottesdienst in der Petrikirche und dem Festakt in den Kunstsammlungen weiter, wo das 100-jährige Bestehen des katholischen Caritasverbandes für Chemnitz und Umgebung gefeiert wurde.

Sowohl die Gäste auf dem Theaterplatz als auch die am Rathaus, wo ab 16 Uhr auf die Ankunft des Chemnitzer Weihnachtsbaumes gewartet werden konnte, hatten ihre ganz eigenen Methoden, den frostigen Temperaturen etwas entgegenzusetzen. Vor allem Glühwein, heißer Kaffee und Bewegung sollten gegen die zunehmende Kälte helfen und für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Bei so manchem Gast am Rathaus blieb es dann auch nicht bei nur einer Tasse Glühwein. Einige Familien mit Kindern hielten sich dagegen tanzend warm. Die Musik dazu wurde vor Ort geliefert. Geduld war allerdings gefragt. Denn es dauerte bis gegen 18 Uhr, ehe die Transportkolonne mit dem Baum in die Innere Klosterstraße einbog. Die Ankunft wurde vom Publikum ebenso beklatscht, wie der Moment, in dem der Baum vom Kranhaken gelassen wurde und in seine Halterung rutschte. Nicht alle, die bereits kurz nach 16 Uhr zum Rathaus gekommen waren, verharrten dort bis zum Eintreffen der etwa sieben Tonnen schweren und 27 Meter langen Fichte. Die Kälte ließ manche den Platz vorzeitig ganz verlassen. Andere wiederum waren zeitweise in die umliegenden Geschäfte gegangen, um sich aufzuwärmen. Wer bis gegen 18.30 Uhr am Rathaus blieb, konnte nicht nur erleben, wie der Baum von einem Kran-Lkw vom Transporter gehoben und präzise an seinen Standort geschwenkt wurde. Denn auch die Feuerwehr musste noch mit einer Drehleiter zum Einsatz kommen, um das Seil, an dem der Baum gehangen hatte, vom Stamm zu entfernen.

Fast zeitgleich dampften auch auf dem Theaterplatz die Glühweinbecher. Die Spendenaktion erbrachte eine Summe von fast 400 Euro. Sabine Geck, Geschäftsführerin des Caritas-Verbandes Chemnitz, der 160 hauptamtliche und 190 ehrenamtliche Mitarbeiter zählt, war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.