Chemnitz macht sein Stadtfest zum Stadtfest von Annaberg-Buchholz

erschienen am 25.08.2016



Chemnitz/Annaberg-Buchholz. Der Annaberg-Buchholzer Oberbürgermeister Rolf Schmidt hat sich verwundert über die Werbung für das Chemnitzer Stadtfest gezeigt. Auf Facebook und auf Großplakaten laden die Macher mit dem Slogan "Annaberg-Buchholzer Stadtfest 26. - 28.08.2016 in Chemnitz" zur Großfete ein. "Wahrscheinlich brauchen die Veranstalter des Chemnitzer Stadtfestes das gute Image von Annaberg-Buchholz, um das Fest erfolgreich zu gestalten", meint Schmidt. Auf die gleiche Weise wird mit anderen Stadtnamen wie Aue und Hohenstein-Ernstthal geworben.

Schmidt dreht den Spieß nun um: "Bitte nehmt es uns auch nicht krumm, wenn wir die Chemnitzer zu unserem Hammerfest einladen, das wir am kommenden Wochenende am ersten technischen Denkmal in Sachsen, dem Frohnauer Hammer, feiern. Das ist das wirkliche Stadtfest in Annaberg-Buchholz. Dazu heiße ich Besucher in unserer Stadt herzlich willkommen". (fp)

Video: Die umworbenen Städte