Chemnitz und die Retter der Kokusnuss

erschienen am 01.02.2017



Chemnitz. Ein Notruf wegen einer vermeintlich in der Chemnitz treibenden Person hat am Mittwoch die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte rückten zum Dammweg aus und begaben sich zum Fluss hinab. Tatsächlich trieb dort etwas im Wasser, das wie ein menschlicher Kopf aussah. Feuerwehrleute ließen ein Schlauchboot zu Wasser und paddelten an die Stelle, wo der vermeintliche Kopf im Wasser trieb. Der entpuppte sich jedoch als harmlose Kokosnuss. Sie wurde dennoch geborgen. (fhh)