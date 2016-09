Chemnitz verlängert Saison in zwei weiteren Freibädern

erschienen am 09.09.2016



Die Freibäder Gablenz, Einsiedel und Wittgensdorf bleiben bis 16. September geöffnet. Das hat die Stadt Chemnitz am Freitag erklärt. Die Einrichtungen sind damit zunächst bis Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Verlängerung der Freibadsaison in Gablenz war bereits tags zuvor angekündigt worden. (fp)