Chemnitzer Ballett steht unter neuer Leitung

Veränderungen werden in neuer Spielzeit wirksam

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. In die Spielzeit 2017/2018 startet das Ballett der Theater Chemnitz mit einer neuen Leitung. Sabrina Sadowska wird die Position der Ballettdirektorin übernehmen, verbunden mit der alleinigen Verantwortung für den künstlerischen und personellen Bereich. Reiner Feistel wird dem Chemnitzer Ballett als Hauschoreograf weiterhin verbunden bleiben. Das teilten die Theater am Donnerstag mit.

Seit der Spielzeit 2013/2014 wird das Ballett von Feistel als Chefchoreograf und künstlerischer Leiter sowie Sabrina Sadowska als Ballettbetriebsdirektorin und 1. Ballettmeisterin geleitet. In dieser Zeit, so das Theater, haben die Tänzerinnen und Tänzer bei zahlreichen Premieren und Uraufführungen ihre ständig wachsende hohe künstlerische Qualität unter Beweis stellen können.

Ziel der jetzt bekannt gemachten Veränderungen ist es nach Darstellung des Theaters, dem Publikum eine größere Bandbreite an Ballettproduktionen anzubieten, die vom klassischen Handlungsballett über zeitgenössische Tanzabende bis hin zu Nischenproduktionen reichen wird. Dafür werde Sadowska verstärkt international agierende Choreografen einladen, die die Company fordern und fördern, aber dem Publikum auch die vielfältigen Facetten des Tanzes nahebringen. Im März hatte Sadowska die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Das Ballett Chemnitz ist dem Fünf-Sparten-Haus der Städtischen Theater Chemnitz angegliedert, deren Generalintendant seit der Spielzeit 2013/2014 Christoph Dittrich ist. (gp)