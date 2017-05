Chemnitzer Feuerwehr gedenkt verstorbenem Kameraden

erschienen am 20.05.2017



Chemnitz. Am Samstagmittag gedenken die diensthabenden Feuerwehrleute aus Chemnitz ihres im Dienst umgekommenen Kameraden Oberbrandmeister Dirk Fankhänel an der Brandstelle an der Crusiusstraße. Der Oberbrandmeister verstarb am 20. Mai 2012 bei einem Großeinsatz mit der Berufsfeuerwehr Chemnitz.

Nach ersten Angaben hielt Branddirektor Dr. Dirk Schneider eine Gedenkrede und anschließend gab es eine Schweigeminute. (fp)