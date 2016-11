Chemnitzer Firma baut mit an neuem Konzerthaus in Bochum

Ingenieure vom Kaßberg haben das Tragwerk des Musikforums Ruhr geplant. Das war aus einem bestimmten Grund nicht ganz einfach.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 08.11.2016



Nicht nur Hamburg hat vor wenigen Tagen die neue Heimstatt seiner Philharmonie in Besitz genommen. Auch in Bochum wurde gefeiert. Musiker Herbert Grönemeyer, Bundestagspräsident Norbert Lammert und SPD-Politiker Franz Müntefering zählten zu den 1000 Eröffnungsgästen des neuen Anneliese-Brost-Musikforums Ruhr, mit dem die 1919 gegründeten Bochumer Symphoniker erstmals ein eigenes Konzerthaus erhalten haben. "Es war ein großes gesellschaftliches Ereignis für die Stadt", berichtet Donald Mathes, Geschäftsführer der Chemnitzer Firma Mathes Beratende Ingenieure. Auch er hat an der Eröffnungsfeier teilgenommen, denn die Ingenieure vom Kaßberg waren für die Tragwerksplanung an dem Jahrhundertbau verantwortlich.

Mit Kosten von rund 38 Millionen Euro - reichlich fünf Millionen mehr als ursprünglich beschlossen - und etwa dreieinhalb Jahren Bauzeit war das Bochumer Projekt nicht nur deutlich bescheidener als die Elbphilharmonie in Hamburg, es blieb auch wesentlich näher am geplanten Rahmen.

Trotzdem war es für die Chemnitzer Tragwerksexperten, die gemeinsam mit den Generalplanern vom Stuttgarter Büro Bez und Kock den Architektenwettbewerb für sich entschieden hatten, kein einfaches Vorhaben. Denn der Entwurf von Martin Bez und Thorsten Kock sah vor, die alte, nicht mehr für Gottesdienste genutzte Bochumer Marienkirche als Foyer mit Garderoben und Bar in das neue Musikforum einzubeziehen.

Um Technikräume und einen unterirdischen Verbindungsgang unterzubringen, musste die knapp 150 Jahre alte, im Zweiten Weltkrieg ausgebrannte und in den 1950er-Jahren wieder aufgebaute Kirche erstmals unterkellert werden. "Damit sie nicht einstürzt, wurden rund um die tragenden Säulen im Kirchenschiff und entlang der Außenmauern fünf bis sieben Meter lange Bohrpfähle gesetzt, bevor der Boden ausgehoben wurde", erläutert Mathes, dessen Geschäftsführer-Kollege Matthias Stengler das Projekt in Bochum leitete.

Vier bis fünf der insgesamt 35 Mitarbeiter des Ingenieurbüros waren daran beteiligt. "Außer dem Berechnen von Lasten zum Modellieren des neuen Gesamtsystems mussten wir auch viel baugeschichtlich recherchieren", berichtet Projektingenieur Andreas Wiedemann. So sei zu klären gewesen, welcher Mörtel beim Bau der Kirche verwendet wurde, welche Kriegsschäden sie genau erlitten hat und wie diese vor 60 Jahren repariert wurden.

An die Kirche schließen - teilweise im Erdboden versenkt - auf beiden Seiten die Neubauten des großen Konzertsaals mit 960 Plätzen und eines kleineren Multifunktionssaals mit bis zu 250 Plätzen an, der unter anderem von der Musikschule genutzt wird. "Beim großen Saal war die Deckenkonstruktion eine besondere Herausforderung", erzählt Mathes. Denn um für guten Klang ein großes Raumvolumen zu schaffen, wurden über dem Parkett und den Rängen gekoppelte Hohlräume untergebracht.

Mathes war einer von fünf Architekten und Ingenieuren der früheren DDR-Bauakademie, die 1990 das Büro Erfurth und Partner gründeten. Später wurde daraus Erfurth und Mathes und schließlich, nachdem Professor Reinhard Erfurth 2010 ausgeschieden war, seit 2014 Mathes Beratende Ingenieure. Die derzeit 35 Mitarbeiter, überwiegend Ingenieure, sind von Büros in Chemnitz, Leipzig und Dresden aus meist im Auftrag von Kommunen und Ländern an öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sporthallen, Krankenhäusern und Bibliotheken zwischen Kiel und Salzburg tätig. Zu ihren bisherigen Projekten in Chemnitz zählen der neue Musikschul-Saal an der Gerichtsstraße und die Richard-Hartmann-Halle.