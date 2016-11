Chemnitzer Industriemuseum feiert 25. Geburtstag

erschienen am 08.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Das Industriemuseum Chemnitz feiert am Donnerstag mit einer Festveranstaltung seinen 25. Geburtstag. Am Samstag lädt es dann die Besucher zum Mitfeiern ein. Seit seiner Gründung 1991 habe sich das Haus zur dominierenden sächsischen Einrichtung in Sachen Industriekultur entwickelt, sagte Museumsleiter Oliver Brehm der Deutschen Presse-Agentur. Im Freistaat gibt es rund 150 Museen, die sich mit den einzelnen Etappen der Industriegeschichte befassen. Wer aber einen Überblick über 220 Jahre Industrialisierung in Sachsen erhalten wolle, müsse nach Chemnitz fahren, so Brehm. In 25 Jahren komme das Museum auf mehr als 900 000 Besucher, mehr als 100 Sonderausstellungen und 13 000 gezeigte Exponate.