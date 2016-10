Chemnitzer Kaßberg im Ausnahmezustand

Ein Bombenfund in einem dicht besiedelten Wohnviertel stresste tausende Betroffene. Über 600 Helfer von Feuerwehr, DRK und Co. waren im Einsatz - und ein Mann mit Zigarre.

Von Sarah Hofmannund Michael Müller

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Das Wetter ist keine Hilfe. Nasskalt und nieselig stresst es die etwa 17.500 betroffenen Bewohner des Kaßbergs zusätzlich, die am Dienstagabend ihre Häuser wegen eines Bombenfunds verlassen müssen. Pardon gab es dabei keines. Sobald die Polizei klingelt, müssen die Bewohner raus aus ihrer Wohnung, wer nicht laufen kann, wird mit dem Krankenwagen abgeholt. Auch deshalb und weil sich einige Menschen sträuben, kommt es zu starken Verzögerungen bei der Evakuierung. "Wir haben gehofft, nicht dabei zu sein. Doch gerade als wir die Kinder ins Bett bringen wollten, klingelte es", erzählt ein 34-jähriger Familienvater, der mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern am Rande der Sperrzone lebt.

Ihr Abendbrot hat die Familie glücklicherweise schon im Bauch, als sie sich kurz nach 19 Uhr auf den Weg in die Turnhalle des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasiums begibt. Denn zu diesem Zeitpunkt liegt das Abendessen dort noch in weiter Ferne. Ansonsten zeigt sich die Lage entspannt. Turnmatten auf dem Boden bieten Sitz- und Liegeflächen, zusätzliche Bestuhlung wird aus der Schule nebenan beigesteuert. Das Rote Kreuz verteilt Sprudelwasser und Limonade gegen den Durst, Decken gegen die Kälte und Feuerwehr-Malbücher gegen die Langeweile der Kleinsten.

Um die 550 Menschen wurden im Laufe des Abends in der Turnhalle aufgenommen, heißt es aus der städtischen Pressestelle. Zu ihnen gehören auch mehrere Sehbehinderte, darunter Bettina Falk. Die 49-Jährige kam zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dessen Pudel und ihrem Labrador in die Unterkunft. Bis zur Kreuzung vor der Turnhalle finden sie den Weg allein, dort werden sie von Helfern abgeholt und in die Unterkunft geleitet. "Wir wurden dort umsorgt und behütet", sagt Bettina Falk. Im Geräteraum seien die Sehbehinderten unter sich gewesen. Mehrere Helfer, zum Beispiel vom DRK, haben ihnen zur Seite gestanden. "Wenn wir das heute schon alles erleben mussten, so hatte es doch etwas Positives", resümiert die Chemnitzerin. Nach der Aufhebung der Sperrung werden sie und einige weitere von der Feuerwehr nach Hause gefahren.

Doch auch in anderen Schulen und Turnhallen außerhalb des Sperrbezirks wurden Notunterkünfte bereitgestellt. In der Schule im angrenzenden Stadtteil Altendorf, der zum Teil selbst von der Sperrung betroffen ist, wird es schnell eng. Mehrere Hundert Leute sitzen auf den Fluren der sanierten Altbauschule und in der benachbarten Turnhalle. Manche unterhalten sich, andere hantieren mit ihren Handys, manch einer döst weg. Am späten Abend rollen zwei Rettungswagen an: ein Verdacht auf Norovirus, heißt es, und eine Schwangere, die über Schmerzen klage. Zu trinken gibt es in der Halle genug, später sogar heißen Tee. Nur das in Aussicht gestellte Essen lässt auf sich warten.

Komfortabler war die Situation von Senioren wie Renate Riedel (82) und Lisa Naumann (88), zu Hause in einer Einrichtung des betreuten Wohnens. Sie wurden wie fast 170 weitere ältere Chemnitzer, darunter viele Pflegebedürftige, am Nachmittag mit als Erste aus dem Sperrkreis gebracht. Mit eigens bereitgestellten Bussen und Krankentransportern ging es samt Betreuungs- und Pflegepersonal in eine erst vor wenigen Monaten neu errichtete Seniorenresidenz im Süden der Stadt. "Das Sozialamt hatte am Vormittag angefragt, ob wir einen größeren Raum zur Verfügung hätten", erzählt deren Leiter Oliver Illert. Er hatte - und konnte sogar einen kompletten, noch ungenutzten Wohnbereich anbieten, der erst in einigen Wochen bezogen werden soll. "Alles hat reibungslos geklappt", sagt Renate Riedel. "Auch das Abendbrot hier war sehr gut." Bis in den späten Abend hinein trudeln Frauen und Männer aller Altersgruppen in den Unterkünften ein. Viele haben sich ein schnelleres Ende erhofft, verbrachten den Abend zunächst in der Stadt oder schlugen die Zeit an den Rändern der Sperrzonen tot. Der Nieselregen treibt sie früher oder später in die Unterkünfte. Laut Stadt kamen dort 1545 Menschen an, der Rest versorgte sich privat. Auch Gemeinschaften bildeten sich in der Not.

Markus Leonhardt und Gertraude Lötzsch kommen schon im Treppenhaus zusammen. "Ich erfuhr auf Arbeit von der Evakuierung, um 17.30 Uhr klingelte es dann an der Haustür", sagt der 34-Jährige. Im Treppenhaus trifft er seine Nachbarin. "Ich kam eben erst vom Einkaufen", erzählt sie, der Nachbar habe ihr noch schnell Taschen nach oben getragen und dann habe man sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Während die Menschen in der Turnhalle am André-Gymnasium schon gegen halb zehn ihr Abendessen bekommen, trifft die ersehnte Gulaschsuppe erst spät in der Altendorfer Notunterkunft ein, beinahe zeitgleich mit der Nachricht von der Aufhebung der Sperrung gegen 23.30 Uhr. "Schmeckt aber gut", meint einer, der seine Plasteschüssel auf dem Nachhauseweg auslöffelt. Nach Mitternacht füllen sich die Straßenränder des Kaßbergs wieder mit Autos, die Fenster mit Licht. Nach zwei Stunden hat das Viertel sein gewohntes und dichtbeparktes Antlitz zurück.