Chemnitzer Kunstsammlungen zeigen Russische Avantgarde

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - 100 Jahre Revolution in Russland - die Kunstsammlungen Chemnitz präsentieren anlässlich dieses Jubiläums Werke der Russischen Avantgarde. Unter dem Titel «Revolutionär!» werden vom 11. Dezember an bis zum 12. März 2017 Gemälde und Zeichnungen, aber auch Architekturmodelle, Textilentwürfe oder Gebrauchsporzellane aus den Jahren 1907 bis 1930 gezeigt. Die rund 400 Exponate von 110 Künstlern sind eine Leihgabe der Sammlung von Vladimir Tsarenkov in London. Zur Eröffnungsveranstaltung am 10. Dezember ist neben der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu Gast.