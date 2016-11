Chemnitzer Marktplatz: Streit um Zeitplan

Der Bauausschuss des Stadtrates hat die weitere Gestaltung des Rathausumfeldes in Auftrag gegeben. Ein Vorschlag wurde überraschend gestrichen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 30.11.2016



In vier Jahren soll das gesamte Pflaster auf dem Markt und Neumarkt auch für Rollstuhlfahrer und Frauen in Absatzschuhen leichter passierbar sein. Von neu aufgestellten Bänken aus sollen Passanten dann einem Brunnen vor dem Rathaus und einem Wasserspiel hinter der Jakobikirche beim Plätschern zusehen können. Die Aufträge dazu sind der Stadtverwaltung gestern Abend nahezu einstimmig von den Stadträten im Bauausschuss erteilt worden.

Aussehen und Standorte der zusätzlichen Bänke sowie weitere Details der insgesamt voraussichtlich über eine Million Euro teuren Vorhaben sind jedoch noch offen. Für den Marktbrunnen soll 2017 zunächst ein Wettbewerb ausgelobt werden. "Das ist heute nur ein Grundsatzbeschluss und noch kein Bauausführungsbeschluss", erklärte Baubürgermeister Michael Stötzer. Denn ohne damit beauftragt zu sein, dürfe die Stadtverwaltung kein Geld für Planungen ausgeben. Nur für das Wasserspiel auf dem Jakobikirchplatz, das 2017/18 errichtet werden soll, gibt es schon eine Vorzugsvariante: Wasserstrahlen, die aus einer bodengleichen Fläche sprudeln.

Alle beschlossenen Gestaltungselemente sind das Resultat zweier Workshops, in denen Stadträte und Rathaus-Mitarbeiter darüber mit Experten diskutierten. Ein weiterer Vorschlag daraus stand ebenfalls in der gestrigen Beschlussvorlage: Auf dem Neumarkt sollte entlang der Galerie Roter Turm eine Reihe Platanen gepflanzt werden. Stadtrat Ulf Kallscheidt (SPD) war schon voller Vorfreude: Die Allee von der Straße der Nationen werde um die Ecke "geklappt" und die Lokale am Neumarkt wären abgeschirmt, sagte er.

Er habe noch keinen Marktplatz mit Bäumen gesehen, sagte Dietmar Berger (Linke) und kündigte an, dass die vier Fraktionsmitglieder im Ausschuss dagegen stimmen werden. Auch Falk Ulbrich (CDU) lehnte es ab, den letzten offenen Platz in der Innenstadt zu bepflanzen, sodass der Vorschlag mit fünf Ja- gegen fünf Nein-Stimmen abgelehnt wurde.

Dieter Füsslein (FDP) enthielt sich gleich mehrfach, weil ihm der Zeitplan für die Vorhaben missfiel. Die Schaffung von Barrierefreiheit müsse Priorität haben und bis 2018 erledigt sein, forderte er. Stötzer begründete das Strecken der Pflaster-Bearbeitung auf fünf Jahre mit den häufigen Märkten und anderen Veranstaltungen. Das lasse eine großräumige Sperrung nicht zu. Im Januar will er einen Plan dafür vorlegen.