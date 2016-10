Chemnitzer Modell - Was sich in Einsiedel verändern wird

Ab 2019 sollen Bahnen aus dem Umland zur Zentralhaltestelle rollen - Lärmschutzgutachten liegt noch nicht vor

erschienen am 20.10.2016



Einsiedel. Vor rund 80 Interessierten haben Vertreter des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) im Gymnasium Einsiedel am Dienstagabend die zweite Stufe des Chemnitzer Modells vorgestellt. Vier Haltepunkte werden neu gebaut. Darunter ist auch einer, den es eigentlich schon gibt. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Mammutprojekt.

Was beinhaltet die zweite Stufe des Chemnitzer Modells?

Es geht um die bisherige Eisenbahnstrecke von Chemnitz nach Thalheim und Aue über Erfenschlag und Einsiedel. In Zukunft sollen auf der Strecke die neuen City-Link-Züge fahren. Sie können sowohl auf Gleisen der Eisenbahn, als auch auf denen der Straßenbahn verkehren. Sie werden ermöglichen, dass Fahrgäste aus dem Umland direkt bis zur Zentralhaltestelle ins Chemnitzer Zentrum fahren können, ohne umsteigen zu müssen. Vorgesehen ist eine Verknüpfung der Eisenbahnstrecke mit dem bestehenden Straßenbahnnetz im Bereich der Bernsdorfer Straße und des Südbahnhofes. Bisher verkehren von Chemnitz bis Thalheim im Einstundentakt Züge, weiter bis nach Aue im Zweistundentakt. Ziel ist es, ab dem Fahrplanwechsel 2018/2019 halbstündlich bis nach Thalheim und stündlich weiter bis nach Aue zu fahren.

Was muss dafür in Chemnitz gebaut werden?

Zwischen Bernsdorfer Straße/Turnstraße und Fraunhoferstraße/Technopark werden 2,2 Kilometer zweigleisiger Straßenbahntrasse neu gebaut. Dort entstehen vier Haltestellen: Stadlerplatz, Rosenbergstraße/TU-Nord-Hörsaalzentrum und Technopark. Außerdem wird eine Wendeschleife gebaut. Am südlichen Ende des Bahnhofes Chemnitz-Süd (Höhe Fußgängerbrücke Wolkensteiner Straße) erfolgt die Verknüpfung von Straßenbahn- und Eisenbahnnetz. Dafür werden 400 Meter Anschlussgleis verlegt.

Was wird in Erfenschlag und Einsiedel gebaut?

An der Kurt-Franke-Straße in Erfenschlag soll ein neuer Haltepunkt entstehen. In Einsiedel werden drei Haltepunkte gebaut. Einer befindet sich am Gymnasium. Der Haltepunkt, den es dort bereits gibt, wird in Richtung Ortsmitte verschoben und soll zwischen Gleis und Zwönitz liegen. Für die Schüler soll der Weg, den sie zurücklegen müssen, gleich bleiben, der neue Standort nütze aber mehr Bewohnern des Ortes, so die Planer. Ganz neu gebaut werden Haltepunkte am August-Bebel-Platz und an der Brauerei. Der Bahnhof Einsiedel soll mit einem elektronischen Stellwerk ausgerüstet werden.

Wann soll das alles passieren?

Die Unterlagen für das nötige Planfeststellungsverfahren sollen bis Dezember dieses Jahres beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden. Abgeschlossen sein soll das Verfahren voraussichtlich im Herbst 2017. Dann sollen auch weitere Informationsveranstaltungen stattfinden. Wenn alles nach Plan läuft, rücken die ersten Bagger im März 2018 an. Ab diesem Zeitpunkt wird die gesamte Strecke bis Aue gesperrt werden. Es verkehren dann Busse als Schienenersatzverkehr. Die Bau- arbeiten sollen innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein, sodass dann mit dem Fahrplanwechsel 2018/ 2019 die Straßenbahn vom Erzgebirge bis zur Zentralhaltestelle rollen kann.

Wird es lauter in Einsiedel?

Dazu konnten die Vertreter des VMS noch keine Antwort geben. Ein beauftragtes Lärmschutzgutachten sei noch nicht fertig, stehe aber kurz vor dem Abschluss. Da die Bahnen dann aber häufiger fahren sollen, werden in jedem Fall die akustischen Signale an den Haltepunkten auch häufiger zu hören sein. Sollte das Gutachten ergeben, dass mit mehr Lärm zu rechnen ist, werde man nach Möglichkeiten suchen, die Bewohner davor zu schützen.

Werden an den Haltepunkten Parkplätze gebaut?

An den Haltepunkten ist das nicht vorgesehen, nur an den Bahnhöfen Einsiedel und Dittersdorf.

Mit wie vielen Fahrgästen rechnet der VMS?

Bisher nutzen rund 1200 Fahrgäste pro Tag die Strecke. Der VMS rechnet damit, dass die Strecke nach Aue einmal bis zu 7000 Fahrgäste nutzen werden, weil das Modell dann attraktiver sein soll.