Chemnitzer Nachwuchsband holt Publikumspreis

Sie haben sich erst vor sechs Monaten zusammengefunden. Dennoch sorgten die drei jungen Musiker von Newtonik bei einem Wettbewerb gleich für Furore.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 03.02.2017



Es war ein Triumph, der wie aus dem Nichts kam: Für Nikkolas Winter (16), Anton Keil (16) und Brian Arlt (20) war das erste Konzert ihrer Band Newtonik beim Sachsen-Ost- Regionalfinale des Wettbewerbs Bandclash ein Traumstart. Über 500Zuschauer wählten die drei Chemnitzer im Januar im Klub "Tante Ju" in Dresden zum Publikumsliebling - und schicken die neu gegründete Band in die nächste Runde. Beim Landeswettbewerb, der am 17. März in Leipzig stattfindet, sollen die Zuschauer aus insgesamt sechs qualifizierten Gruppen der Vorausscheide in Dresden und Leipzig eine Siegerband ermitteln. Sie wird Sachsen dann bei der nächsten Wettbewerbsstufe auf Bundesebene vertreten.

Für die Bandmitglieder ist der Publikumspreis ein großer Erfolg. "Dass es so losgeht, hätte keiner von uns erwartet", erzählt Gitarrist und Sänger Nikkolas Winter, der mit Anton Keil die zehnte Klasse der Waldorfschule in Borna besucht. Nervös, sagt er, sei er vor dem Auftritt im vollen Saal aber nicht gewesen. "Wir haben den Moment genossen, als wir unsere Musik spielen durften." Insgesamt acht Bands rockten im "Tante Ju" über die Bühne, die meisten mit verzerrten Gitarren und schnellen Rhythmen. "Rockigere Bands bringen sofort große Energie auf die Bühne", findet Anton Keil, der in der Band Cello spielt und rappt. Deshalb habe ihn überrascht, dass Newtonik das Publikum gerade mit ruhigeren Tönen überzeugte: mit Akustikgitarre, Cello, Keyboard und mit Percussions.

Dabei haben Nikkolas Winter und Anton Keil noch vor einem Jahr eher den härteren Songs der "Foo Fighters" nachgeeifert und im Container-Anbau hinter der Waldorfschule schwere Riffs krachen lassen. Vor gut einem halben Jahr bekamen sie für den Aufbau ihrer Band eine Empfehlung von einem Lehrer an der Schule. Er habe ein Treffen mit dem Keyboarder Brian Arlt vorgeschlagen, der bei sich daheim ein Tonstudio eingerichtet hat. "Wir haben uns bei mir getroffen und Musik gemacht, das hat auf Anhieb gepasst", sagt Brian Arlt. Zwei Songs haben Newtonik beim ersten Treffen gleich zu dritt aufgenommen. Seitdem probt die Band zweimal pro Woche in den Containern. Und seitdem sind aus zwei Songs sechs geworden. Welche es davon in die Auswahl für den Wettbewerb in Leipzig schaffen, soll sich noch zeigen. 20 Minuten wird die Band dann wieder haben, um das Publikum zu begeistern - neben zwei Bands aus Dresden, zwei aus Leipzig und einer aus Borna.

Ob es wieder für den Sieg reichen wird? Für den Keyboarder ist die Frage nicht entscheidend. Brian Arlt: "Wichtig ist, dass die Musik uns Spaß macht. Wir suchen momentan auch über Facebook junge Musiker, die sich uns anschließen wollen. Wenn wir komplett sind, bin ich gespannt, wohin die Reise geht."