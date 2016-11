Chemnitzer Rathaus nimmt erstes E-Auto in Betrieb

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Mitarbeiter der Stadtverwaltung können künftig auch ein Elektro-Auto für ihre Dienstfahrten nutzen. Ein neu angeschaffter BMW i3 wurde am Freitagvormittag offiziell in Dienst gestellt. Als Teil des allgemeinen Fahrzeug-Pools soll er künftig den Mitarbeitern der Verwaltung zur Verfügung stehen, wenn diese Außentermine wahrnehmen müssen, sagte Bürgermeister Sven Schulze. Dem Kämmerer zufolge hatte BMW sich in einer Ausschreibung als günstigster Anbieter durchgesetzt.

Das neue Fahrzeug hat laut Thomas Muderlak, Chef der BMW-Niederlassung Chemnitz, eine Reichweite von etwa 220 Kilometern, abhängig vom jeweiligen Fahrverhalten. Erfahrungen vergleichbarer Kunden hätten gezeigt, dass sich damit der allergrößte Teil anfallender Fahrten problemlos realisieren lässt. Die Stadtverwaltung, die neben der eigenen etwa 380 Fahrzeuge umfassenden Flotte seit einiger Zeit auch Car-Sharing nutzt, will Mitte kommenden Jahres eine erste Bilanz des E-Auto-Einsatzes ziehen. (micm)