Chemnitzer Salon: Maaz legt Deutschland auf die Couch

erschienen am 17.11.2016



Zum zweiten Chemnitzer Salon hat die "Freie Presse" am Donnerstagabend in das Günnewig Hotel Chemnitzer Hof eingeladen. Chefredakteur Torsten Kleditzsch (im Bild links) empfing den Hallenser Psychotherapeuten und Publizisten Hans-Joachim Maaz. Der Gast legte die Republik sozusagen auf die Couch. Die etwa 300 Besucher erlebten eine Psychoanalyse zum Deutschland dieser Tage. Der Experte vertrat die Ansicht, dass Meinungen, die nicht als politisch korrekt gelten, moralisierenden Bewertungen unterzogen würden. Das ist aus Maaz' Sicht ein ernst zu nehmendes Zeichen schwächelnder Demokratie. Alles in allem schätzt er fast drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall ein, dass die Krankheitssymptome des "real existierenden Kapitalismus" denen des "real existierenden Sozialismus" auf erschreckende Weise ähnelten.

Einen Bericht über die Veranstaltung lesen Sie am Samstag in der "Freien Presse".