Chemnitzer "Schlingel"-Filmfestival geht auf Reisen

erschienen am 28.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Das Internationale Chemnitzer Kinder- und Jugend-Filmfestival "Schlingel" geht von der nächsten Woche an mit deutschen Filmen auf Reisen nach Japan, Russland und Rumänien. Damit solle bei den jungen Zuschauern nicht nur das Interesse an der deutschen Sprache intensiviert, sondern auch Einblick in die Geschichte, die Kultur, Traditionen und Lebenswelten deutscher Jugendlicher gegeben werden, teilte das Festivalbüro am Freitag mit.

So werden beim Kinderfilmfestival Kineko in Tokio die beiden deutschsprachigen Produktionen "Heidi" sowie "Rico, Oskar und die Tieferschatten" gezeigt - japanisch übersprochen. Parallel dazu laufen in Nowosibirsk und Krasnojarsk in Russland sieben deutsche Filme vergangener "Schlingel-Editionen". Mit dabei ist "LenaLove" von Florian Gaag, einer der Preisträger dieses Jahres.

Acht deutsche Produktionen stehen beim Filmfestival "KINOdiseea" in Bukarest auf dem Programm. Sie laufen teilweise im Wettbewerb. Neben dem Film "Auf Augenhöhe" von Alexandra Prochazka wird unter anderem "LenaLove" dabei sein.