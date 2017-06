Chemnitzer Schüler gewinnen Chemiewettbewerb an TU Chemnitz

erschienen am 19.06.2017



Chemnitz. Zwei Schüler aus Chemnitz haben beim jüngsten Chemiewettbewerb "Julius Adolph Stöckhardt" gesiegt. Die Aufgaben bewältigte Robin Frigge aus dem Johannes-Kepler-Gymnasium mit Abstand am besten. Kilian Kober aus dem Georgius-Agricola-Gymnasium belegte den dritten Platz. Das teilte die Technische Universität (TU Chemnitz) mit, an der der Wettbewerb stattfand. Insgesamt beteiligten sich demnach 48 Schüler aus Gymnasien des Direktionsbezirkes Chemnitz der Sächsischen Bildungsagentur an dem Wettbewerb. Sie mussten chemische Experimente durchführen und theoretische Aufgaben lösen.

Benannt ist der Wettbewerb nach Professor Julius Adolph Stöckhardt, der von 1839 bis 1847 am Vorläufer der heutigen TU Chemnitz das Fach Chemie lehrte. (gp)