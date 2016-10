Chemnitzer Sonnenberg: Frau offenbar getötet - Identität unklar

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist eine Frau offenbar einem Tötungsverbrechen zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Polizei wurde ihre Leiche am Sonntagvormittag in einem Mehrfamilienhaus an der Zietenstraße entdeckt. Der Auffindesituation nach zu urteilen, könnte sie durch eine Straftat ums Leben gekommen sein, heißt es. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Um wen es sich bei der Toten handelt, ist zur Stunde noch unklar. Die Identität der Frau müsse erst noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion der Leiche werde anberaumt. Beamte haben die Zugänge zum Wohnhaus abgesperrt; Ermittler suchen vor Ort seit Stunden nach Spuren. Dabei wird auch geprüft, ob ein Streit im Rotlichtmilieu eine Rolle gespielt haben könnte. In dem Haus gehen mehrere Frauen der Prostitution nach. (micm)