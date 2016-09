Chemnitzer Stadthallenpark: Auch BÃ¤ume kommen weg

Chemnitzer Stadthallenpark: Auch Bäume kommen weg

Die intensive Grünpflege im Zentrum der Stadt bleibt umstritten. Ein Chemnitzer bangt um die Zukunft des Denkmals.

Von Mandy Fischer

erschienen am 05.09.2016



Der radikale Heckenrückschnitt Anfang August im Stadthallenpark bleibt nicht die einzige Intensivkur für die Grünfläche in der Innenstadt. In einer weiteren Etappe sollen im Herbst oder Winter einzelne Bäume und Sträucher komplett entfernt werden, heißt es aus dem Landesamt für Denkmalpflege auf "Freie Presse"-Anfrage. Die Behörde musste bereits vor den ersten Eingriffen befragt werden, weil der Park, der im Zuge des Stadthallenbaus Anfang der 1970er-Jahre entstand, unter Denkmalschutz steht.

Die Hecken, die die Sitzbänke eingrenzen, sind auf eine Resthöhe von 60 bis 80 Zentimeter gestutzt worden. Laub ist zurzeit keines mehr zu sehen. Die Umgrenzungshecke entlang der Brückenstraße ist ebenfalls nur noch 80 Zentimeter hoch. Mit dem Radikalschnitt soll das Sicherheitsempfinden der Stadthallenpark-Besucher erhöht werden, lautet die Begründung der Rathausspitze. Weil jetzt mehr Licht in die Grünanlage dringe und es weniger Nischen gebe, könnten Kleinkriminelle nicht mehr ohne Weiteres ihren Geschäften nachgehen. Der Wert der Gartenanlage bleibe dennoch erhalten, schätzen die Denkmalschützer ein. Aus ihrer Sicht ist der Schnitt der inneren Hecken unproblematisch, weil diese erst später gepflanzt worden seien und somit nicht ursprünglich zum Denkmal gehörten - im Gegensatz zu jener grünen Einzäunung, die den Park von der Brückenstraße abgrenzt.

Darauf verweist Reiner Amme. Er vertritt als sachkundiger Bürger die Umweltverbände der Stadt im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. "Diese Abgrenzungshecke gilt als Raumkante. Wenn sie verschwindet, ist der Park aufgehoben", so Amme. Er nimmt Bezug auf die umstrittene Idee, am Rande des Parkes, entlang der Straße der Nationen, ein oder mehrere Wohn- und Geschäftshäuser zu errichten. Erste Zeichnungen von Landschaftsarchitekten zeigen einen freien Blick vom Park zum Marx-Kopf - die Hecke ist auf den Darstellungen weg. Baubürgermeister Michael Stötzer bestätigt, dass die Stadt die Pläne verfolgt, spricht aber nicht von der Aufhebung, sondern von der Öffnung des Parks in Richtung Marx-Denkmal. Erweitert worden ist die Grünanlage schon einmal: 1993 nach einem städtebaulichen Wettbewerb. Seither reicht er über die Straßenbahngleise bis zum Rawema-Haus. Damals wurden auf dieser Seite weitere Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt.