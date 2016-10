Chemnitzer Stadtmarketing bringt Marx-Kopf zum Sprechen

In den Abendstunden am Samstag und Sonntag dürfen Passanten an der Brückenstraße in Chemnitz nicht erschrecken: Marx spricht. Mithilfe der Marketing-Aktion soll auf Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt aufmerksam gemacht werden. (Video: Andreas Seidel)

In den Abendstunden am Samstag und Sonntag dürfen Passanten an der Brückenstraße nicht erschrecken: Marx spricht. Das ist keine Sinnestäuschung, sondern eine Marketing-Aktion der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft CWE. Sie nutzt das lange Wochenende, um Chemnitzer, die zu Besuch zu Hause sind, auf die Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt aufmerksam zu machen.

Jeweils von 18 bis 22 Uhr wird Marx sprechen und dazu auffordern, nach Chemnitz zu kommen. An die Rathausfassade werden Stellenanzeigen projiziert und markante Gebäude bunt beleuchtet. Wer sich für eine ausgeschriebene Stelle interessiert, erhält in der Touristinfo am Markt, die bis 22 Uhr geöffnet hat, direkt weitere Informationen. (jpe)