Chemnitzer Theaterpreis geht an jungen Brasilianer

erschienen am 23.01.2017



Der Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik 2017 geht an Azan Garo für "Inner-Outer-City. Dramatische Anrisse einer allgemeinen Verunsicherung in 29 Szenen". Der Autor, Jahrgang 1988, ist gebürtiger Brasilianer. Er studierte unter anderem in München und Berlin Theaterwissenschaften. Das teilten die Theater Chemnitz mit. Der mit 5000 Euro dotierte Preis ist mit einer Uraufführung am Schauspiel Chemnitz verbunden.

In der Regie von Stephan Beer feiert das Stück am 28. April im Schauspielhaus Premiere. Die fünfköpfige Jury wählte das Preisträgerstück aus 54 Einsendungen aus. Sie entschied sich für einen Theatertext, der in seiner offenen Form provoziert. Themen sind unter anderem Terrorparanoia, postfaktische Moral, das Gefühl allgemeiner Bedrohung und westlicher Narzissmus. (gp)