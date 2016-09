Chemnitzer Tierpark: Schneeziegen Nala und Lucy beziehen neues Zuhause

erschienen am 16.09.2016



Chemnitz. Neuzugänge im Tierpark: zwei Schneeziegen mit den Namen Nala und Lucy haben ihr neues Zuhause in Chemnitz bezogen. Das teilte die Einrichtung am Freitag mit. Die Tiere wurden im Mai 2014 im Augsburger Zoo geboren.

Sie leben nun auf der Anlage neben den Steinböcken und derzeit noch getrennt von den anderen beiden Schneeziegen, die später dorthin umziehen werden. Damit hat der Tierpark nun einen Schneeziegenbock und drei Weibchen.

Schneeziegen besiedeln normalerweise steile Felsh√§nge und Klippen in den alpinen Regionen Nordamerikas. Das dichte Winterfell sch√ľtzt die Tiere vor den klimatischen Bedingungen. Nat√ľrliche Feinde haben Schneeziegen kaum, denn sie sind mit ihren kurzen, sehr spitzen und gekr√ľmmten H√∂rnern √§u√üerst wehrhaft, teilte der Tierpark mit. (fp)