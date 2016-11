Chemnitzer Weihnachtsbaum steht

erschienen am 12.11.2016



Chemnitz. Der Weihnachtsbaum in Chemnitz ist am Samstagabend auf dem Markt aufgestellt worden. Die rund 28 Meter lange und sieben Tonnen schwere Fichte wurde am Nachmittag aus dem vogtländischen Sachsenforst nach Chemnitz transportiert. Gegen 18 Uhr kamen der Kran samt Baum auf dem Markt in Chemnitz an. Seit 18.20 Uhr steht die 63 Jahre alte Fichte nun im Chemnitzer Zentrum.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Baum in diesem Jahr rund drei Meter kürzer. Der Weihnachtsmarkt wird übrigens am 25. November eröffnet. (fp)