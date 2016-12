Chemnitzer Wildgatter erhält neues Luchs-Weibchen

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Eine Luchs-Dame namens Leonie ist am Mittwochmorgen im Chemnitzer Wildgatter angekommen. Sie wurde im Mai 2015 in einem Gehege im Nationalpark Bayrischer Wald geboren. Vor ein paar Wochen war die 16-jährige, kranke Luchs-Dame nach einer längeren Narkose und Untersuchung verstorben. Mit Leonie erhält das 16-jährige Luchs-Männchen eine neue Partnerin. Vier bis sechs Wochen lang muss sie jedoch in einem Quarantäne-Gehege bleiben, bis sie ins größere Gehege zum Männchen darf.

Karpatenluchse gelten als gefährdet, vor 100 Jahren waren sie fast ausgestorben. Durch Zuchtprogramme und Auswilderungen sei es gelungen, dass es die Tiere wieder in fast ganz Mitteleuropa zumindest vereinzelt gibt, erklärte Tierärztin Peggy Riedel. (jp)