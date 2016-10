Chemnitzer Wissenschaftler entdeckten neue Schmetterlingsart

erschienen am 18.10.2016



Chemnitzer Biologen vom Museum für Naturkunde haben eine Schmetterlingsart entdeckt. Sie war der Wissenschaft bisher völlig unbekannt. Benannt worden ist der Schmetterling nach einem Chemnitzer Künstler: Hilmar Messenbrink, Künstler, Pantomime und Gründer des Theaters Anasages. Der wissenschaftliche Name lautet Gnophopsodos hilmari - in etwa Hilmars Steinspanner. Der an Gestein lebende Schmetterling wurde in Sammlungsmaterial aus Zentralasien gefunden, verwandte Arten gibt es jedoch auch in Deutschland. Eine entsprechende Studie hat das Team um den Biologen Sven Erlacher vom Chemnitzer Naturkundemuseum in Zootaxa, einer Fachzeitschrift für Zoologie veröffentlicht. "Eine neue Tierart zu entdecken ist immer eine Sternstunde in der Wissenschaft", sagt Sven Erlacher. "Mit der Benennung wollen wir einen Künstler ehren, dessen Auftritte für uns Sternstunden in der Chemnitzer Kulturlandschaft bedeuten." (fp)