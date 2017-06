Chemnitzer bei Radrennunfall an der Ostsee lebensgefährlich verletzt

erschienen am 18.06.2017



Lindholz/Chemnitz (dpa) - Ein 34-jähriger Radfahrer aus Chemnitz ist bei einem Rennen zwischen Berlin und dem Darß von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Samstag mit seinem Liegerad auf der Landstraße 23 nahe Böhlendorf (Kreis Vorpommern-Rügen) vom Auto erfasst, als er von der Straße auf einen Radweg wechselte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Geschädigte aus Chemnitz kam in eine Klinik nach Stralsund, wo er noch in Lebensgefahr schwebe, hieß es.

Der 32 Jahre alte Autofahrer und seine 32 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die L23 wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt. Ob das Rennen Berlin-Darß-Berlin fortgesetzt wurde, blieb unklar.