Chemnitzer leisten sich mehr Wohnraum

In der Stadt wird zurzeit so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Dabei gibt es aber nach wie vor auch erheblichen Leerstand. Doch der nimmt ab.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 23.11.2016



Mindestens vier Zimmer und 100 Quadratmeter - das waren die Vorstellungen der dreiköpfigen Familie Exner/Patzig von ihrer neuen Wohnung. "Und es sollte eine bessere Lage sein als auf dem Sonnenberg, wo wir vorher gewohnt haben", erklärt Gregor Exner. Doch etwas Passendes mit eigenem Zimmer für die zweijährige Tochter Emilia und einem Arbeitszimmer zu finden, habe sich als schwierig erwiesen. "Etwa ein halbes Jahr mussten wir suchen, zum Glück hatten wir keinen Zeitdruck", berichtet der 33-jährige Familienvater. Die beste Lösung habe schließlich die Wohnungsgenossenschaft SWG angeboten, indem sie an der Helmholtzstraße in Hilbersdorf zwei kleinere Wohnungen zu insgesamt 104 Quadratmetern zusammenlegte. "Der Bäcker ist um die Ecke, der Wald in der Nähe, die Mischung aus älteren Mietern und Familien stimmt", lobt Exner das Umfeld. Dafür nehme die Familie auch die Miete in Kauf, die mit 860 Euro warm für Chemnitz nicht gerade günstig sei.

"Die Nachfrage nach Vier- und Fünf-Raum-Wohnungen ist in Chemnitz nach wie vor groß und das Angebot noch immer gering", begründet SWG-Vorstand Andreas Kunze die Entscheidung für die Zusammenlegung von Wohnungen. Auch andere Großvermieter und private Investoren reagieren auf den Trend zu mehr Wohnraum. So errichtet die Wohnungsbaugenossenschaft WCW derzeit an der Aue unweit des Falkeplatzes eine Anlage mit 31 bis zu 120 Quadratmeter großen Wohnungen. Dafür hatte es mehr als doppelt so viele Interessenten gegeben. An der Hübschmannstraße auf dem Kaßberg hat die Genossenschaft CSG mit dem Bau von 30 Drei- und Vier-Raum-Wohnungen mit 72 bis 140 Quadratmetern Wohnfläche begonnen.

Im selben Stadtteil entstehen unter anderem an der Gerichtsstraße und demnächst an der Erzbergerstraße große Eigentumswohnungen. Ähnliche, zum Teil exklusive Projekte werden auch in Adelsberg, Altchemnitz, Gablenz, Hutholz, Kapellenberg, Reichenbrand, Schloßchemnitz und Schönau vorbereitet oder bereits umgesetzt. Begünstigt durch historisch niedrige Zinsen, haben die Investoren offenbar wenig Probleme, Käufer für die Immobilien zu finden. Neue Mieter und Eigentümer kämen überwiegend aus Chemnitz, den kleineren Teil bildeten Zuzügler aus der Umgebung und dem gesamten Bundesgebiet, heißt es von Großvermietern und Investoren übereinstimmend.

Zahlen des Statistischen Landesamtes und der Stadtverwaltung belegen den Boom. So wurden 2016 im Rathaus allein im ersten Halbjahr 15 Baugenehmigungen für neue Gebäude mit drei und mehr Wohnungen beantragt. Das waren mehr als im gesamten vergangenen Jahr, als es insgesamt 13 solcher Bauanträge gegeben hatte. Mit 19 größeren neuen Wohngebäuden wurden 2015 mehr als doppelt so viele fertiggestellt wie in jedem anderen Jahr seit 2010. Auch die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen für Umbau und Sanierung bestehender größerer Wohngebäude erreichte 2015 mit 199 einen neuen Höchststand. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 97 Genehmigungen dafür erteilt.

Das Erstaunliche: Trotz Neubau-Booms nimmt der Leerstand von Wohnungen in Chemnitz ab: Nach Schätzungen der Stadtverwaltung verringerte er sich seit 2010 von 19 auf zuletzt 16 Prozent aller Wohnungen. Die städtische Wohnungsgesellschaft GGG als größter Vermieter konnte seit 2011 pro Jahr durchschnittlich etwa 130 Wohnungen mehr neu belegen als leer geworden sind. Ein Unternehmenssprecher führt das vor allem auf die positive Entwicklung der Zuzüge infolge des gewachsenen Angebotes an Arbeitsplätzen und der Attraktivität der Technischen Universität zurück. Entsprechend habe die GGG ihre Investitionen gesteigert: von 21,5 Millionen 2011 auf 36,2 Millionen Euro in diesem Jahr.

Die Genossenschaft SWG beobachte seit dem vergangenen Jahr eine geringfügige Entspannung bei der Vermietung ihrer Wohnungsbestände, erklärt Vorstandsmitglied Lutz Voigt. Zunehmend Sorge bereiteten allerdings ältere Mieter, deren Wohnungen durch Umzug in Pflegeheime oder Tod frei werden.