Chemnitzer melden sich hÃ¤ufiger krank

Chemnitzer melden sich häufiger krank

Die großen Kassen verzeichnen einen steigenden Krankenstand. Zwischen Männern und Frauen gibt es große Unterschiede.

Von Jana Peters

erschienen am 30.09.2016



Rückenleiden, Erkältungen und psychische Erkrankungen haben im Jahr 2015 in Chemnitz für die meisten Fehltage bei Arbeitnehmern gesorgt. Das geht aus den Statistiken der Krankenkassen AOK-Plus, DAK und Barmer-GEK hervor. Alle drei Diagnosen belegen bei den Kassen die ersten drei Plätze, die Reihenfolge variiert aber.

Die meisten Krankheitstage kamen bei Versicherten der AOK-Plus aufgrund von Diagnosen, die sich auf das Muskel-Skelett-System beziehen, zustande. Darunter fallen zum Beispiel Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden oder Knieprobleme. Auf Platz zwei dieser Statistik folgen Erkrankungen der Atemwege, also Erkältungen oder Bronchitis. Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen liegen auf Platz drei.

Auch die Statistik der Barmer-GEK bringt diese Reihenfolge hervor. Anders dagegen stellen sich die Zahlen bei den DAK-Versicherten dar. Laut Gesundheitsreport der Kasse verursachten psychische Erkrankungen 2015 die meisten Fehltage in Chemnitz. Laut Jörg Ziehe, Geschäftsstellenleiter der DAK in Chemnitz, wurde diese Diagnose fast 37 Prozent häufiger gestellt als im Jahr 2014. Auf Platz zwei der Erkrankungen, die die meisten Fehltage verursachen, liegen Atemwegsleiden, gefolgt von Verletzungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Letztere führten im Jahr 2014 die Statistik noch an.

Zu den Gründen für ein Ansteigen oder Sinken bestimmter Diagnosen äußern sich die Krankenkassen nicht. Sie sammelten lediglich die Daten, könnten diese aber nicht weiter erklären, so Ziehe. Generell stellen zwei Kassen einen steigenden Krankenstand fest. So waren laut DAK, die in Chemnitz rund 12.000 Versicherte hat, an jedem Tag des Jahres 2015 von 1000 Arbeitnehmern 49 krankgeschrieben. Das macht einen Krankenstand von 4,9 Prozent. Er stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte, was die Kasse als einen erheblichen Anstieg wertet. Chemnitz bewegt sich damit auch über dem Landesdurchschnitt, der 2015 bei 4,6 Prozent lag. Die AOK-Plus, mit rund 64.000 Mitgliedern die größte Krankenkasse in Chemnitz, verzeichnet einen leichten Anstieg im Krankenstand. Anders stellt es sich bei der Barmer-GEK dar. Sie registriert in Chemnitz einen leichten Rückgang.

Den höchsten Krankenstand in Chemnitz hat laut AOK-Plus die öffentliche Verwaltung, den niedrigsten Wert der Wirtschaftszweig Banken und Versicherungen. Die DAK konzentrierte sich bei der Auswertung der Daten auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ein Fazit: In Sachsen fehlen Frauen häufiger im Job als Männer. Ihr Krankenstand lag im vergangenen Jahr 18 Prozent höher. In Chemnitz betrug der Unterschied sieben Prozent. Die Studie zeige auch, dass Männer und Frauen von ganz unterschiedlichen Krankheiten betroffen sind, so Ziehe. So erkrankten in Chemnitz Männer öfter am Herz-Kreislauf-System (plus 81 Prozent), Frauen hingegen litten häufiger an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen(plus 16 Prozent). Und obwohl Frauen den höheren Krankenstand haben, schleppen sie sich eigenen Angaben zufolge noch häufiger als Männer krank zur Arbeit. Und einen weiteren Unterschied fördert die Studie zutage: Mehr als jede vierte Frau meldet sich bei einer Erkrankung ihres Kindes selbst krank. Bei den Männern ist es nur rund jeder sechste.