Chemnitzer rocken mit russischer Disko

Musik mit Karl-Marx-Stadt-Siegel, neue gastronomische Entdeckungen und ein Schüler auf dem Weg zum Rockstar.

erschienen am 07.01.2017



Carsten Zeise, Inhaber des Sonic-Music-Tonstudios, steckt in den letzten Arbeiten zu seiner neuesten CD-Produktion. Pünktlich zum Jahresanfang bringt er mit der Chemnitzer Band "Gruppa Karl-Marx-Stadt" ein Album heraus. Die vier Musiker im Alter von 25 bis 34 Jahren machen die derzeit wohl verrückteste Musik der Stadt. Sie mixen russische Klänge mit Balkanmusik, Elektro und Folk und mischen damit reihenweise Clubs im gesamten Bundesgebiet auf. In Hamburg und Hannover, Stuttgart und Köln, Bremen und Nürnberg bejubeln Fans die irren Rhythmen seit Monaten. Jetzt wollen die Jungs ihr neues Album bekannt machen, weshalb sie im März unter anderem in Rostock und Jena unterwegs sind. Als Alexey Potiy, aus Russland stammender Frontmann der Band, und Schlagzeuger Stephan Weißer am Mittwoch im Tonstudio die ersten Klänge auf der frisch produzierten CD anhörten, fehlte die andere Hälfte der Band - die Kollegen waren im Schnee stecken geblieben. Dafür nahm sich Alexey Potiy Zeit, und erinnerte sich an die Anfänge der Gruppe. "Wir haben uns 2013 über Musikerkreise kennengelernt. Anfangs spielten wir Lieder der russischen Band 'Leningrad' nach." Und weil es diesen Stadtnamen, genau wie Karl-Marx-Stadt, auch nicht mehr gab, beschlossen die Jungs, sich nach dem Vorbild "Gruppa Karl-Marx-Stadt" zu nennen und fortan eigene Musik zu machen. Auf der Facebook-Seite der Band gibt es schon jetzt ein Video zum neuen Song "Russkoje Disko". Die Hauptrolle darin spielt ein bekanntes Gesicht aus der Chemnitzer Theaterszene: Regisseur und Schauspieler Michael Milow.

Kevin "Moe" Morris (Foto), Gastronom, startet das neue Jahr in seiner neuen Kneipe. Er steht wieder hinter dem Tresen der nach seinem Spitznamen benannten "Moe's Bar". Vor knapp einem Jahr hatte er den Vorgänger-Laden am Wall in der Innenstadt geschlossen. Nun bezog er andere Räume in der Schmidt-Bank-Passage. Auf zwei Etagen kann hier unter dunkler Deckenfarbe bis in die Puppen getanzt werden. Freitags und samstags zu Musik vom Plattendreher. "An diesen Tagen habe ich auch extra lange geöffnet, weil da viele Kollegen aus der Gastronomie nach ihrem Dienst einen trinken gehen wollen", so Morris. Im Februar will er dann noch einen drauf setzen. Ab fünf Uhr morgens plant der Kneiper, immer am Wochenende das früheste Frühstück der Stadt zu servieren. "Für alle Nachtschwärmer", wie er ankündigt. Seine neue Bar sei in den ersten Tagen überrannt worden, freute er sich gestern. Erst am Donnerstag hatten sich spontan mehr als einhundert Besucher im Innenhof der Schmidt-Bank-Passage eingefunden, um bei einer übers Internet angekündigten Schneeballschlacht Gaudi zu haben. "Die Chemnitzer sind coole Socken, wenn man ihnen was anbietet", so Morris. Im Sommer will er den Innenhof des Bank-Komplexes dann in einen Riesenbiergarten verwandeln. "Dort stellen wir Mietgrills auf, auf denen die Leute ihre eigenen Würstchen braten können."

Ben Weber, erst 14-jähriger Schüler aus Chemnitz, macht schon jetzt Karriere als Musiker. Der Gitarrist ist in der neu gegründeten Band "Erzgebilly" eingestiegen und verblüfft mit seinem Spiel gestandene Kollegen wie Bandgründer Bodo Martin, Schlagzeuger Enrico Riedel, Rockmusiker Falk Schirrmeister und Frontfrau Sandra Meyer. "Wir alle sind sehr begeistert von Ben, deshalb wird er von uns auch umsorgt und verhätschelt", so Bodo Martin. Der Frontmann der Johnny-Cash-Truppe "Bandana" hatte Ben Weber bei einem Auftritt in der Theaterkneipe "Exil" entdeckt. Da habe er anerkennend gedacht: "Wie gut spielt denn dieser Rotzlöffel Gitarre?" Als Ben sich dann noch als Fan erzgebirgischen Liedgutes entpuppte, war sein Mitwirken in der Gruppe beschlossene Sache. "Schließlich spielen wir in dieser Formation ausschließlich Lieder aus dem Erzgebirge, peppen diese aber extrem rockig auf", so Bodo Martin. Dass der junge Ben Weber überhaupt mit zu den abendlichen Auftritten darf, verdankt er seinem Vater, der ihn zu beinahe jedem Gig begleitet. "Und wenn er mal nicht kann, dann muss ein Mutti-Zettel her", sagte Bodo Martin lachend. Darauf erteilen Bens Eltern ihre Genehmigung, dass sich die Freunde aus der Band um ihren musikalischen Sohnemann kümmern können.

Danny Szillat, Inhaber der Rockkneipe "Flowpo" und des Biergeschäftes "Hopfenspeicher", hat über den Jahreswechsel zum Werkzeug gegriffen und ausgebaut. Gestern nahm er seinen neuen Gastraum im "Hopfenspeicher" in Betrieb. "Dort können wir künftig ganz gemütlich Biere verköstigen." In diesem besonderen "Probenraum" haben insgesamt bis zu 18 Leute Platz. Herzstück ist ein massiver Holztisch Marke Eigenbau. Erschaffen hat ihn Szillats Kumpel und Kollege Tobias Gust, Gastronom im Chemnitzer "Kellerhaus". "Es hat mich riesig gefreut, dass er und andere mir so eifrig unter die Arme gegriffen haben", so Szillat. Ende Januar sind die ersten Bierverkostungen geplant.