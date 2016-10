Chemnitzer widerlegt Mythos

Seit Jahrzehnten hält sich das Gerücht, in Chemnitz sei das erste Automobil gebaut worden, noch vor Carl Benz. Ein Autor hat sich lange mit dem Rätsel befasst und jetzt ein Buch geschrieben - mit überraschendem Ergebnis.

Von Jana Peters

erschienen am 22.10.2016



Schlosschemnitz. Schuld war ein Jugendbuch. Es erschien in den 1950er-Jahren und trug den Titel "Die Kutsche ohne Pferde". Darin erzählte die Chemnitzer Autorin Hanna Klose-Greger die Geschichte des Mechanikers Louis Friedrich Tuchscherer. Dieser soll im Jahr 1880 mit einem Automobil, dessen Motor er selbst gebaut habe, von seiner Werkstatt in der Hauboldstraße bis nach Glösa und zurück gefahren sein. Das Besondere daran: Offiziell gilt das Jahr 1886 als Geburtsstunde des modernen Automobils, als Carl Benz das erste Patent für einen Wagen mit Verbrennungsmotor anmeldete. Wenn die Geschichte aus dem Kinderbuch also stimmt, wäre das eine Sensation. Dann müsste die Geschichte des Automobils neu geschrieben werden.

Seit rund einem Jahrzehnt beschäftigt sich der Ingenieur Eberhard Kreßner mit dem Mythos. Er war nach der Wende bei Sachsenring Zwickau als Entwicklungsingenieur für Fahrzeugelektrik und -elektronik zuständig und wirkte bei der Entwicklung des ersten Hybridfahrzeuges "Uni 1" mit. Jetzt hat der 78-Jährige ein Buch über seine Forschungen zu Tuchscherer veröffentlicht. Klose-Greger habe in dem Buch nur öffentlich gemacht, was sich die Nachfahren Tuchscherers erzählten, sagt Kreßner. Dazu habe auch gehört, dass Benz in Tuchscherers Werkstatt gewesen sein soll. Man habe dem Chemnitzer also die Idee geklaut. Die Familie gab 1930 Dokumente und Fotos ans heutige Schloßbergmuseum. Darunter ist auch ein Foto, auf dem das Datum 1880 steht. Es zeigt eben jene Kutsche ohne Pferde, die Tuchscherer erfunden haben soll. Auf ihr sitzen vier Kinder. An jenem Foto entspann sich die Legende. Ist es wirklich 1880 aufgenommen worden?

Tuchscherers Tochter Margarethe, geboren 1903, habe die Dokumente im Museum abgegeben, sagt Peer Ehmke, stellvertretender Leiter des Schloßbergmuseums. Sie sei es auch gewesen, die von 1880 sprach. Ein Mitarbeiter des Museums habe die Jahreszahl auf das Foto geschrieben. Das Datum sei immer weitergetragen worden, "die Tochter war die treibende Kraft", sagt Kreßner. Herauszufinden, was nun wirklich stimmt, sei gewesen, wie Mosaiksteine aus einem großen Haufen zu suchen und sie zu einem stimmigen Bild zusammenzusetzen. Und was hat Kreßner nun herausgefunden? Für die Motorfahrt 1880 gebe es keine Beweise. Er könne aber belegen, dass sie nicht 1880 stattgefunden hat, sondern später.

Für die Aussage fand Kreßner gleich mehrere Anhaltspunkte. So habe er alle Ausgaben des Chemnitzer Tageblatts vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1880 durchgesehen. Viel Interessantes habe er da gelesen, aber nichts von einem motorbetriebenen Fahrzeug, das durch die Stadt gefahren sei. Er ist sich sicher, dass es in der Zeitung gestanden hätte, denn das Ereignis habe nicht geräuschlos über die Bühne gehen können. Ehmke pflichtet ihm bei: In der Stadt habe ein großes technisches Interesse bestanden. "Es ist nicht vorstellbar, dass das geheim geblieben wäre", so der Historiker.

Doch das ist nicht der einzige Anhaltspunkt. Ein wichtiger ist das Foto selbst. Bekannt ist, dass Tuchscherers Tochter Kamilla 1888 geboren wurde. Sie ist auf einem undatierten Foto mit ihren Eltern zu sehen. Das Kind, das im Automobil hinten links sitzt, sieht ihr sehr ähnlich. Kreßner geht davon aus, dass sie es ist. Da sie erst 1888 geboren wurde, kann das Foto nicht 1880 aufgenommen worden sein.

Außerdem habe der Autor in einem Museum, das sich mit Mode auskennt, angefragt, ob man das Bild datieren könne. Eine Historikerin habe es sofort auf 1894 datiert, was an den gepufften Ärmeln der Kinderkleidung zu erkennen sei. Auch die weißen Schürzen ließen auf das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts schließen.

Peer Ehmke fügt einen weiteren Punkt hinzu, der ihn zweifeln lässt. Wenn sich Tuchscherer von Carl Benz betrogen gefühlt habe, warum sei dann das Beweisstück weg? Das Automobil sei schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht mehr da gewesen.

"Eine gewisse Unsicherheit bleibt aber", sagt Kreßner. Das Foto hätte ja auch Jahre nach der Erfindung aufgenommen worden sein können. Wahrscheinlicher für ihn sei aber, dass das Gefährt fertig gebaut war und deshalb der Fotograf bestellt wurde. Fotografieren sei schließlich nichts Alltägliches gewesen.

Auch nach zehn Jahren Recherche bleiben weiße Flecken, wie es Kreßner nennt. Ihm erscheine Tuchscherer als "fischelanter und umtriebiger Typ", der mehrere Patente für die Webstuhlbranche angemeldet hat. Dass das Automobil fuhr, daran hat er keinen Zweifel. Doch mit welchem Motor? Eine eindeutige Aussage kann Kreßner nicht machen. Ein Hauch von Mysterium bleibt der Geschichte um Louis Tuchscherer und der Kutsche ohne Pferde erhalten.

Buchpräsentation: Morgen um 15 Uhr stellt Eberhard Kreßner im Schloßbergmuseum gemeinsam mit Museumsleiter Uwe Fiedler sein Buch "Friedrich Louis Tuchscherer 1847 - 1922. Wurde in Chemnitz das Automobil erfunden? Legenden und Tatsachen" vor. Der Eintritt kostet 3 Euro.