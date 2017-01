Chemnitzer will Eis-Weltmeister werden

Stadtgeflüster: Die Konkurrenz cool abhängen, bei der Party unter Strom stehen und in Österreich einen Promi treffen.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 14.01.2017



Andreas Marschner, Café-Inhaber und Stadtrat, will die Werbetrommel für Chemnitz rühren - auf eiskalte Art. Er hat eine Schleckerei kreiert, mit der er alle anderen Eismacher der Welt ganz cool abhängen will. Mit der Sorte "Vanille an Balsamico-Erdbeeren, gespickt mit kandierten Pinienkernen" nimmt er am deutschen Ausscheid der Eis-Weltmeisterschaften im italienischen Rimini teil. Am Freitag fliegt er von Leipzig über Bonn nach Bologna und wird von dort aus zur Messe "Sigep" chauffiert, den Veranstaltungsorganisatoren nach die süßeste Handelsdrehscheibe der Welt. "Dort präsentieren 100 deutsche Eismacher in einem Vor-Wettbewerb ihre verrückten Sorten", sagt Andreas Marschner. Er selbst tritt mit seinem vor einem Jahr entwickelten Chemnitz-Eis an. "Es symbolisiert mit dem klassischen Vanillegeschmack und der gewagten Erdbeer-Balsamico-Note Tradition und Moderne unserer Stadt", so Marschner. "Für die feinen Geschmacksnerven der Expertenjury verfeinern wir das Eis mit knackig angerösteten Pinienkernen." Ein dickes Toi-Toi-Toi für Marschners weltmeisterliches Vorhaben gibt es von Tilmann Krieger. Er betreibt mit seiner Frau Ute Giloj die Zeisigwaldschänke und hat im Jahr 2014 mit einer eigenen Kreation an der damaligen Eismacher-Weltmeisterschaft teilgenommen. "Marschners Mut ist bewundernswert und wir drücken ihm fest die Daumen", so Krieger. Und spornt an: "In der Weltspitze ganz vorn zu landen, wird eine harte Nuss!" Krieger landete bei seiner Meisterschaft auf Platz vier der besten deutschen Hersteller. Er hatte damals ein Sorbet von gegrillter Ananas mit Minze erfunden.

Josephin Frenzel, Miss Sachsen des Jahres 2015 aus Chemnitz, machte am Donnerstagabend bei der ersten Afterwork-Party des Jahres einen drauf. Immer am zweiten Donnerstag im Monat bittet André Donath zum Feierabendtreff in seinen Brauclub. Josephin kam direkt vom Dienst an ihrem sportlichen Arbeitsplatz. Sie arbeitet im Studio Körperformen, wo man seine Muskeln mit Hilfe von Strom-Impulsen stählen kann. Auf der Party traf sie mit ihren Chefs Anja Krüger und Michael Adam auf Konkurrenz. Denn im Clubkeller hatte das neue Chemnitzer Studio Neo-Gym seine Geräte aufgebaut. Auch dort konnte man sich, angeschlossen an Elektroden, stromgesteuert stärken. "Gar kein Problem, dass es zwei solcher Studios in Chemnitz gibt", sagte Josephin. "Ist doch gut, wenn die Leute diese Art von Körperstärkung kennen lernen." Die Party nach Feierabend nutzten auch andere Chemnitzer Unternehmer zum "Runterkommen". André Bernert, Inhaber der Friseurkette Dietz etwa, oder die Steuerberater Marlies-Schreiber Aderhold und Oliver Mally. Auch Juristen feiern offensichtlich ganz gern mal, nachdem sie die Mandantenunterlagen zurück in die Ordner geheftet haben. Unter den Partygästen waren auch die Rechtsanwälte Annette Neuerburg, Adrian Peters und Franz Thomas Pfeifer. Traditionell stand Kult-Discjockey Dirk Duske an den Plattentellern. Auf ihn können sich auch die Gäste des Chemnitzer Opernballs freuen. Am 11. Februar wird er nämlich für die Gesellschaft an seinem Pult stehen.