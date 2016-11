Chemnitzerin Thorid Zierold darf nicht ins All fliegen

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Die Vize-Chefin des Chemnitzer Naturkundemuseums, Thorid Zierold, wird nicht als erste Deutsche ins All fliegen. Wie die 38-Jährige auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, ist sie in der vorerst letzten Auswahlrunde gescheitert. "Heute habe ich die Nachricht erhalten, dass 30 andere Kandidatinnen den Weg zur nächsten Auswahlrunde für die erste deutsche Astonautin gemeistert haben", so Zierold.

Die Wissenschaftlerin hatte es unter den 408 Bewerberinnen für einen Weltraumflug unter die letzten 86 geschafft. "Darauf bin ich stolz. Ich bedanke mich bei euch für`s Daumen drücken", schrieb sie auf Facebook. (fp)