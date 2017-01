Chemnitzerin will für Deutschland singen

Beim Vorentscheid des "Eurovision Song Contest" tritt eine junge Frau an, die ihre Gesangsausbildung an Musikschulen der Stadt erhielt. Dort erinnert man sich aus bestimmtem Grund noch heute an sie.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 12.01.2017



Ihre Stimme ist so tief, als hätte Isabella Levina Lueen jahrzehntelang in verrauchten Kneipen zugebracht. Dabei ist sie gerade einmal 25 Jahre alt. Die junge Frau, die in Chemnitz aufgewachsen ist, ihre musikalische Ausbildung erhalten und ihr Abitur gemacht hat, tritt am 9. Februar beim deutschen Vorentscheid zum Gesangswettbewerb "Eurovision Song Contest" (ESC) auf - live in der ARD. Wenn sie sich gegen ihre vier Mitbewerber durchsetzt, darf sie Deutschland am 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vertreten.

Die gebürtige Bonnerin erinnert sich gern an ihre Zeit in Sachsen. "Ich war vier oder fünf Jahre alt, als meine Eltern aus beruflichen Gründen nach Chemnitz gezogen sind", erzählt sie. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Die einstige Hobbysängerin hat es unter die letzten fünf Bewerber um den deutschen Beitrag zu Europas wichtigstem Musikwettbewerb geschafft, dabei musste sie sich gegen 2000 Konkurrenten durchsetzen. "Klar bin ich aufgeregt", sagt sie. "Schließlich verfolgen den Vorentscheid Millionen TV-Zuschauer. Aber ich weiß um meine gute musikalische Ausbildung."

Den Grundstein dafür legte sie in Chemnitz. Als Neunjährige bekam sie Unterricht in der städtischen Musikschule. Nachdem sie beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" ein Stipendium gewonnen hatte, bekam sie zweimal pro Woche Einzelstunden im klassischen Gesang. Parallel dazu besuchte sie die Musikschule am Thomas-Mann-Platz. Inhaber Patrick Schulze erinnert sich: "Wir haben ihr das Handwerkszeug im Bereich Rock, Pop und Jazz mit auf den Weg gegeben. Sie war schon als Kind eine großartige Sängerin mit toller Bühnenpräsenz." Im Kindermusical "Drei Wünsche frei" spielte sie mit; mit zehn, elf Jahren eroberte sie damals die Bretter in der Chemnitzer Stadthalle und in der Dresdner Semperoper. "Das war großartig, die Musik hat mich damals infiziert", sagt sie heute.

Am André-Gymnasium ging es mit der musikalischen Ausbildung weiter, bis sie 2007 zu einem Auslandsjahr nach England aufbrach, dort nach ihrem Abitur unter anderem am Londoner Music-College studierte. Noch heute pendelt sie zwischen Spree- und Themsestadt, weil sie ein weiteres Studium zur Musikmanagerin aufgenommen hat. "Nach Chemnitz verschlägt es mich inzwischen seltener", sagt sie. "Schließlich lebt meine ganze Familie inzwischen in Berlin." Nur gelegentlich besucht sie noch Schulfreunde. Eine Freundin aus alten Tagen war es auch, die sie auf den ESC aufmerksam gemacht hat. Lueen: "Meine Chemnitzer Freundin Stefanie hat mir geraten, mich zu bewerben. Da habe ich das gemacht."

Nun hofft die Sängerin, die ihre Songs selbst schreibt, dass viele Chemnitzer beim Vorentscheid für sie anrufen. "Es wäre natürlich schön, wenn mich die Menschen aus meiner langjährigen Heimatstadt unterstützen."