Chlorgasalarm im Gablenzer Freibad - Saison beendet

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz. Ein Chlorgasalarm im Gablenzer Freibad hat am Dienstagmittag um 11.30 Uhr die Chemnitzer Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Nach dem Alarm wurde die Einrichtung zun√§chst durch die Bademeister evakuiert. Die Einsatzkr√§fte n√§herten sich in Chemikalienschutzanz√ľgen dem Alarmbereich. "Es hat sich herausgestellt, dass ein defekter Sensor der Ausl√∂ser gewesen ist", sagte Einsatzleiter Ulf Wilhelm. Zu keiner Zeit habe eine Gefahr f√ľr Menschen in der Umgebung bestanden.

Um 13 Uhr r√ľckte die Feuerwehr wieder ab. Die Saison ist im Gablenzer Bad ist durch den Alarm allerdings beendet. Eine erneute √Ėffnung in den kommenden Tagen mache keinen Sinn mehr, hie√ü es von Verantwortlichen aus dem Freibad. (fp)