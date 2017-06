Christopher Street Day erlebt in Chemnitz 5. Auflage

Der Christopher Street Day hat am 10. Juni in Chemnitz seine 5. Auflage erlebt.

Chemnitz. Zum 5. Mal ist am Samstag in Chemnitz der Christopher Street Day begangen worden. Eine Parade durchs Stadtzentrum mit mehr als 500 Teilnehmern sowie ein Straßenfest gehörten zu den Höhepunkten des Tages, an dem für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Asexuellen demonstriert wurde.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Organisatoren zu Filmvorführungen, Vorträgen und Diskussionen eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Forderung, die Vielfalt von Lebensentwürfen zu akzeptieren, so Mitorganisator Robert Lutz. Nach wie vor gebe es Vorbehalte in der Gesellschaft.

Die Schwulen- und Lesbenparade geht auf den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Juni 1969 zurück. Zu dieser Zeit gab es immer wieder gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit trans- und homosexuellem Publikum. In Deutschland fanden 1979 in Bremen und Berlin die ersten Christopher Street Days statt. (dy/fp)