City-Investor: Chemnitzer Stadthallenpark sollte verlagert werden

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Der Regensburger Investor Claus Kellnberger hat vorgeschlagen, den Stadthallenpark von seinem bisherigen Standort zu verlegen und ihn anschließend originalgetreu an anderer Stelle wieder neu anzulegen. Wie der 74-Jährige am heutigen Freitag bei der Feier anlässlich des Richtfests für das neue Technische Rathaus sagte, könnte der neue Standort der Bereich rund um die Johanniskirche sein. "Ich habe in Chemnitz Mut bewiesen, beweisen Sie auch Mut", sagte Kellnberger an die Chemnitzer gewandt.

Auf dem Areal des Stadthallenparks schlägt Kellnberger die Errichtung eines Neubaugebäudes vor, das die Innenstadt in Richtung Brückenstraße erweitern sollte. Der Investor stützt damit die Auffassung der Industrie- und Handelskammer, die sich für eine Teilbebauung des Stadthallenparks ausgesprochen hatte. Bei einem Teil der Bürgerschaft ist dieses Vorhaben allerdings umstritten. "Chemnitzer, diskutiert nicht so viel, sondern macht einfach", sagte Kellnberger dazu. (su)