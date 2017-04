Citybahn testet neue Tramtrasse

Von Michael Müller

erschienen am 20.04.2017



Chemnitz. In Bernsdorf beginnen die Vorbereitungen auf die Inbetriebnahme des ersten Teilstücks der neuen Straßenbahntrasse zur Uni. Das Verkehrsunternehmen Citybahn macht derzeit mit speziellen Einweisungsfahrten sein Fahrpersonal fit für die neue Strecke. Ab 2. Mai sollen die Chemnitzbahnen der Linien C13 und C14 aus Burgstädt und Mittweida bis zur neu errichteten Haltestelle Stadlerplatz an der Reichenhainer Straße durchfahren, ab Mitte Juni dann auch die Bahnen der Linie C 15 von und nach Hainichen.

Der Verkehrsverbund VMS ist zuversichtlich, dass die komplette Neubaustrecke zur Uni wie geplant im Dezember in Betrieb gehen kann. Geplant ist, dass Bahnen des Chemnitzer Modells und des städtischen Verkehrsbetriebes CVAG dann tagsüber im Zehn-Minuten-Takt bis zur Endhaltestelle oberhalb des Technologie-Campus fahren werden. Voraussichtlich Ende kommenden Jahres soll dann auch eine Weiterfahrt bis Thalheim und Aue möglich sein.