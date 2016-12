Container in Flammen

erschienen am 03.12.2016



Chemnitz. Zu Containerbränden hat die Chemnitzer Feuerwehr am Samstagfrüh ins Stadtzentrum ausrücken müssen. Laut Polizei gab es Alarmierungsmeldungen von der Mühlenstraße und vom Brühl, wo gegen 7 Uhr Behälter in Flammen standen. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten. Die Polizei prüft den Verdacht auf Brandstifung. (fp)