Coole Kreationen zum Welttag des Schneemanns

Winter kann inspirieren: In einigen Vorgärten und Parks sind im Moment außergewöhnliche Figuren zu bestaunen.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 18.01.2017



Mandy Mann hatte leider keine Möhre da. Einen Schneemann hat die 31-jährige Krankenschwester aus Harthau mit ihrer Tochter aber trotzdem gebaut. Kopfüber steht er vor dem Haus, als wäre er umgedreht vom Himmel gefallen und der Kopf im Erdboden verschwunden. "Meine Tochter hat für die Idee sogar ihre Gummistiefel geopfert", sagt Mandy Mann. "Not macht erfinderisch!"

Passend zum heutigen Welttag des Schneemanns stehen in der Umgebung eine ganze Menge coole Typen auf Wiesen, in Gärten und in Parks. Meistens klassisch geformt aus drei übereinander gestapelten Schneekugeln. Je nach Schnee ist so eine Skulptur gar nicht leicht zu bauen, findet Mandy Mann. "Bei uns liegt Pulverschnee, da habe ich mit meiner fünfjährigen Tochter den halben Vormittag am Schneemann gearbeitet, weil er immer wieder auseinander gefallen ist." Wie sie es am Ende doch geschafft haben? "Mit Geduld und Spucke", sagt sie.

Ein Sonderfall ist auch der Schneemann, den Manfred Ranft in Auerswalde mit seiner 20-jährigen Tochter gebaut hat. Er fällt eine Nummer größer aus, steht in der Gegend fast wie ein Denkmal - "über drei Meter hoch", schätzt Ranft.

Manfred Ranft, der mit zehn Jahren seinen ersten Riesen-Schneemann gebaut hat, greift inzwischen auch auf bewährte Hilfsmittel zurück. "Zuerst holen wir die Schaufeln und schippen ganz viel Schnee zusammen", sagt der 60-Jährige. "Danach schichten wir den Schnee eimerweise auf die erste Etage und formen die Arme." Weil der Kopf nicht mehr ganz auf Augenhöhe ist, kommt zum Schluss die Leiter ins Spiel. Sein bisheriger Höhenrekord liege bei sechs Metern, sagt er. Autofahrer auf der Auerswalder Hauptstraße, die den neuen Schneeriesen sehen, würden manchmal ihre Termine vergessen. "Einige steigen aus und machen Fotos." Weil der Schnee vorerst nicht schmelzen soll, lohne sich sogar ein kleines Extra. Ranft: "Wir wollen den Schneemann noch mit ein paar Lichtern dekorieren."