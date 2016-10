Da ist der Wurm drin

Der CFC hat ein Rasenproblem - jetzt ist Handarbeit gefragt

Von Benjamin Lummer

erschienen am 28.10.2016



Es holpert beim CFC. Nein, nicht spielerisch, schließlich hat die Mannschaft vor zwei Wochen zu Hause gegen Mainz 4:1 gewonnen. Das Problem ist der Zustand des Rasens, der beim 27 Millionen Euro teuren Umbau des Stadions nicht mit erneuert wurde. Sven-Uwe Kühn, Geschäftsführer der CFC Marketing und Stadionbetrieb-Gesellschaft, räumt Probleme ein und präsentiert die Schuldigen: der viele Regen der letzten Wochen - und ein rund zehn Zentimeter langes, wirbelloses Tier. "Wir haben eine extreme Regenwurmplage", sagt Kühn.

Bei großer Feuchtigkeit kommen die Tiere an die Oberfläche und hinterlassen kleine Hügel. Diese würden zwar von Technikfahrzeugen, mit denen der Rasen gepflegt wird, zerdrückt. Zurück bleibt aber eine schlierige, unebene Stelle. Dazu kommt: Weil das umgebaute Stadion nun an allen Seiten ein Dach hat, fällt weniger Sonnenlicht auf die Spielfläche. Ergo trocknet sie schlechter ab, sagt Kühn. "Der Bereich vor der Westtribüne ist deutlich feuchter als vor dem Umbau." Ein Paradies für Würmer.

Regenwurm-Plagen in Fußball-Stadien sind nichts völlig Neues. In Braunschweig rückte das Grünflächenamt 2013 den Tieren mit Sand und Ammoniak zu Leibe. Probleme mit den Würmern gab es auch in Worms und in Franken. In Bergen auf Rügen hatte die Verwaltung 2009 rund 200.000 Regenwürmer auf einem Fußballplatz angesiedelt, um den Rasen aufzulockern. Das ging gründlich schief, der Platz wurde glitschig und holprig. Die Tiere mussten wieder weg.

Das sollen sie auch in Chemnitz. Nur wie? Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel sind in Deutschland nicht zugelassen, erklärt Geschäftsführer Kühn. Also müssen die Mitarbeiter ran, die die Rasenpflege übernehmen. "Uns bleibt nur, die Tiere einzeln abzusammeln."