Dachstuhlbrand in Chemnitz - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

erschienen am 09.06.2017



Chemnitz. In einem leer stehenden Gebäudekomplex an der Zwickauer Straße in Chemnitz ist am Donnerstagabend ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigte, waren Feuerwehr und Polizei kurz vor 18 Uhr in dem Gebäude in der Nähe des Industriemuseums im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Die Polizei geht laut einem Sprecher von Brandstiftung aus. Offenbar wurden Müllhaufen angezündet. Die Ermittlungen laufen. (fp)